شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي البابا تواضروس وشباب ملتقى لوجوس الثالث 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثانى، وشباب ملتقى لوجوس الثالث- 2022، بحضور سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد افتتح مساء أمس ملتقى لوجوس الثالث للشباب القبطي والذي يقام تحت شعار back to the roots في مركز لوجوس بوادي النطرون، ويشارك فيه هذا العام 200 من الشباب ينتمون لـ35 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من كافة أنحاء العالم.