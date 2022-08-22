شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن عن 4410 فرص عمل بأجور تصل لـ15 ألف جنيه فى 13 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 4410 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي : القاهرة ، والجيزة ، والشرقية ، والقليوبية ، والغربية ، والدقهلية ، والوادي الجديد ، وأسيوط ، والمنوفية ، والبحر الأحمر ، والبحيرة ، والمنيا ، والإسماعيلية .

ولفت إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة والجيزة تتمثل في 550 سائق ومندوب مبيعات براتب 7000 جنيه ، و 250 مسئول تسويق تجاري براتب 12 ألف جنيه ، و 150 مندوب مبيعات زيوت سيارات ، و15 مشرف مبيعات براتب 15 ألف جنيه ، و 200 عضو فريق ، و 20 شيف شواية، و10 مدير مطعم، و10 مساعد مدير، و10 مشرف مطعم، و 1000 فرد أمن ، و 15 مشرف أمن ، و 3 سكرتارية ، و10 سائق باصات ، و 2 مشرف سكن ، و 2 أمين مخزن .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 253 عاملة خياطة ، و 100 عامل مساعد ، و 30 عامل فرشة ، و 50 أخصائي جودة ، و 30 سائق ومندوب مبيعات تجزئة ، و 20 عاملة فرز ، و 8 عاملة تعبئة ، و 15 عاملة تشطيب ، و 15 عامل إنتاج .

وفي المنوفية مطلوب 20 مندوب مبيعات، و 2 خدمة عملاء ، و 5 منسق ميداني ، و 3 مراقب جودة ، و 3 عامل قص ، و 6 عامل حياكة ، و 2 مكوجى ، وموظف حسابات ، و 2 عامل إنتاج ، و 13 عامل أوفر ، و 10 سنجر ، و 10 عمال اورليه ، و 3 امين مخزن ، و 3 فنى صيانة ، و 3 فنى كهرباء ، و 3 مشرف قسم كهرباء ، و3 مشرف رقابة جودة .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت : 2 مهندس ميكانيكا ، و10 محصل ،و15 سائق رخصة درجة أولى وثانية ، و5 عامل عادى، و 5 عمال لصق كرتون ، و 5 عمال مصنع كرتون .

وفي المنيا مطلوب: 30 أخصائي خدمات مالية، و45 اخصائى تمويل، و 2 مضيف وجبات سريعة ، وموظف استقبال، و 3 مهندس إنتاج ، و 3 فنى خطوط ، و 10 مشغلين ماكينات .

وفى الشرقية 816 فرصة على مجموعة وظائف منها : 300 عامل حياكة ، و 100 مساعدين، و 100 عامل تعبئة، و 3 مهندس سلامة وصحة مهنية، و 3 مهندس تصميم، و 2 مهندس صيانة، و 3 مهندس إنتاج ، و 3 مهندس تخطيط ومتابعة ، و 2 مهندس جودة ، و 2 فنى سلامة وصحة مهنية ، و 70 عامل إنتاج ، و2 مراقب جودة ، و 16 مراقب أمن ، و 3 مدير مكتب فنى، و 40 فنى اجهزة قياس، و 20 فنى كهرباء كنترول ، و 7 فنى شيكارات ، و 10 سائق كلارك ، و 73 سائق ، و 10 مندوب مبيعات ، و 5 فنى بنس cnc ، و 5 فنى لحام c2 ، 3 فنى مكبس سبنزليك ، و 10 أخصائي تنمية ، و 3 عامل خلاطة .

كما تم توفير فرص عمل الإسماعيلية وأسيوط تمثلت في : 90 عامل تفصيل وحياكة ، و 65 عامل تعبئة وتغليف ، و 100 مكوجي ، و 30 خدمات معاونة، و25 عامل مخازن، و20 مسئول ائتمان، و25 أخصائي، و محاسب ، و مدخل بيانات ، و 3 محامى ، وأمين مخازن ، و 11 خدمات معاونة ، و 40 عامل إنتاج .

وفي الوادي الجديد وأسيوط مطلوب : 2 مندوب مبيعات ، و 2 محاسب ، و 20 أخصائي قروض ، و 2 مسئول مبيعات ، و 2 أمين مخزن ، و 2 سائق، و2 مندوب مبيعات، وموظفة استعلامات، ومعد مشروبات ، ومشرف حدائق ، و 5 عمال عاديين ، و 10 عامل تعبئة وتغليف .

أما فى البحر الأحمر مطلوب : موظفة علاقات ، و مشرف أدوار ، ومراجع ليلي ، ومشرف غرف ، وشيف سخن ، وشيف سلطات ، ورئيس قسم خباز ، ومساعد رئيس قسم خباز ، و رئيس قسم جزار ، ومساعد رئيس قسم جزار ، و 2 عاملة تجهيز وتحضير .