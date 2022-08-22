شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: المناطق التجارية الجديدة في 3 محافظات توفر 15 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها فى محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية / إدارية / ومخازن وقاعات عرض للسلع، وأن معالى وزير التموين وجه بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين والمطورين فى تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع فى انشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وكذا المعاونة فى استخراج التراخيص، وفترة سماح أن استلزم الامر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات او تحديات.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التموين ،ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ،عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية/تخزينية جديدة، بثلاث محافظات هى "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة ووقع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مناطق عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية جديدة بحضور كل من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث تتضمن المناطق التجارية / اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر والتوسع فى انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ونتائج النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة ..استثمر" الذى أطلقته وزارة التموين منذ أشهر قليله ‏وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى أنشطة.