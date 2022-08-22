شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استثمارات إنشاء المناطق التجارية الجديدة تقدر بـ2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة، وتقدر استثمارات لهذه المناطق في الثلاث محافظات بحوالي 2 مليار و400 مليون جنيه، وأنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الأربع سنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجارى إنشاء مناطق تجارية على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة ، بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15 % من السلع النهائية للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ،عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية/تخزينية جديدة، بثلاث محافظات هي "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة ووقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مناطق عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية جديدة بحضور كل من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، حيث تتضمن المناطق التجارية / اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ونتائج النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة ..استثمر" الذى أطلقته وزارة التموين منذ أشهر قليلة ‏وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية.