شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزارة التموين لتوقيع عقود إنشاء مناطق تجارية تخزينية بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة لتوقيع عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية/ تخزينية جديدة، في 3 محافظات هي "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة بحضور المحافظين، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ونتائج النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة ..استثمر" الذى أطلقته الوزارة منذ أشهر قليلة ‏وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية حيث سيوقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مناطق عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية جديدة ،حيث تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.