رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

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القاهرة - سامية سيد - - مدبولي: المشروع يحظى بمتابعة واهتمام كبير من الرئيس بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت" لمشتقات البلازما.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة لمختلف تطورات هذا المشروع القومي، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد عبد الغفار الموقف الإنشائي لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، حيث أشار إلى مراكز المرحلة الأولى التى تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبياً، والتى تتضمن 6 مراكز: العجوزة، والعباسية، ودار السلام، والمنيا، وطنطا، والإسكندرية، وتضم 101 كرسي، مستعرضاً موقف مراكز المرحلة الثانية، الجارى إقامتها فى كل من شبين الكوم، وسوهاج، ودمياط، والتى من المخطط دخولها الخدمة مع بداية العام المقبل، إلى جانب موقف مراكز المرحلة الثالثة فى كل بني سويف، وأسيوط، ودمنهور، والقليوبية، والدقهلية، والقاهرة الجديدة، وكفر الشيخ، والجارى العمل على الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وتخصيص الأراضي المقرر إقامتها عليها.

كما تطرق وزير الصحة إلى الموقف الخاص بالبنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما، وما يتعلق بخطوط الربط، وكذا موقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق للهاتف المحمول، سعياً لسهولة التواصل مع المتبرعين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم تنفيذه من حملات توعوية لرفع وعي الجمهور بأهمية وفوائد التبرع بالبلازما، وطرق التبرع بها، مستعرضاً احصائيات لعدد المتبرعين، وكميات الليترات المجمعة من عمليات التبرع.

من جانبه، شرح اللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، تطورات الموقف التنفيذي للمشـروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من خلال المهام التي تقوم بها الشركة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تأمين الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم.

وأوضح اللواء مجدي أمين أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، من خلال عدد من المحاور تتمثل في اجتماعات اللجان الفنية الرئيسية بمشاركة المختصين الفنيين من الجانبين المصري والإسباني (شركة جريفولز الإسبانية)؛ من أجل تبادل الاستشارات الفنية والتخصصية بصفة مستمرة.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الشركة إلى أنه يتم عمل دراسة تفصيلية لكل مركز من مراكز تجميع البلازما على حدة، بعد توافر الاشتراطات الدولية لإنشاء تلك المراكز، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعداد وتصميم نموذج هندسيّ موحد لجميع مراكز التجميع بواسطة الشركة الإسبانية وفقاً للأكواد المصرية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الشركة إلى أن هناك عدة اشتراطات لشركة "جريفولز" لإنشاء مراكز تجميع بلازما الدم، مستعرضا صورا من الأعمال الإنشائية لبعض المراكز.

وأكد رئيس الشركة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن أماكن إقامة مراكز للتبرع بالبلازما؛ لضمان عدم المنافسة بين المراكز والانتشار بشكل جغرافي بمختلف المحافظات المصرية، كما يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين من شركة "جريفولز" الإسبانية ووزارة الصحة؛ من أجل التنسيق على عدد من البنود الخاصة بعمليات التشغيل، وأماكن المراكز، ومعايير الجودة، والنظم، وغيرها، فضلا عن التنسيق الذي يتم مع هيئة الدواء المصرية؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة للمصنع ومراكز التجميع وجميع الإجراءات اللازمة لتجميع البلازما وتسجيل المنتجات النهائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة بشأن سياسات وإجراءات تسفير البلازما المجمعة وعودتها كمنتجات نهائية.

وفي السياق نفسه، أوضح اللواء مجدي أمين أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لتدبير الأجهزة الطبية والمستلزمات المعملية اللازمة لمختلف مراحل المشروع، بجانب التنسيق بين هيئة الشراء الموحد وشركة "جريفولز الإسبانية" و"جريفولز إيجيبت" بشأن عدد من الفعاليات.