شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى تنشئ صندوقا لحماية العمال من الحوادث ومتابعة الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى إنشاء صندوق خاص للحماية من حوادث الطرق والكوارث الطبيعية التى يتعرض لها نحو 3 ملايين عامل بالقطاع الخاص.

وقال أشرف دوكار رئيس النقابة العامة، أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الصندوق سيتولى صرف إعانات عاجلة للمعرضين لحوادث الطرق وأسرهم وتوفير الرعاية الصحية لجميع المصابين، كما قرر تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون للصندوق ولائحته التنفيذية لعرضه للمناقشة في جلسات حوارية مع اللجان النقابية قبل عرضها على مؤتمر نقابي شامل وإقراره من هيئة الرقابة على صناديق التأمين الاجتماعى.

وأشار دوكار إلي أن الهدف من المؤتمر الموسع التأكد من تطبيق الحد الأدني لأجر العاملين بالقطاع الخاص، وأن يكون الأجر مشمولا بنظامي التأمين الاجتماعى والصحى.