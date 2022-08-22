شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة من "تعليم الجيزة" بشأن نقل الطلاب من مدرسة لأخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أمر إداري وعاجل لجميع الإدارات التعليمية، بالسماح للطلاب الذين لديهم أخوة في محيط السكن ولهم اخوه في مدارس متباعدة يمكن عمل نقـل بالبدل مع طلاب فــى مـدارس أخرى فيمـا بينهم في نفس الصف وذلك دون الإخلال بمبدأ الكثافة، ذلك للم الشمل بالبدل وللقرب السكني وذلك للتخفيف والتيسير على أولياء الأمور.

وقالت مديرية التعليم بالجيزة في خطابها، جاء ذلك بعد موافقة محافظ اللواء أحمد راشد نظرا للظروف الاقتصادية و تخفيفا وتيسيرا وترشيدا للنفقات ولرفع المعاناة عن أولياء الأمور الذين لديهم طلاب بمدارس متباعدة ( الرسمية لغات - الرسمية المتميزة للغات ).

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في خطابها المرسل، أنه يتم التنفيذ بكل دقة وتحت مسئولية مديرعام الإدارة شخصيا، وذلك دون الإخلال بمبدأ الكثافة ( 60 تلميـذ رسمى لغـات، 40 تلميـذ رسمي متميزة لغات ).

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، يتم تقديم الطلبات بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، اعتبارا من 17 سبتمبر 2022 لمدة أسبوع ويتم فحصـه مـن خـلال لجنـة التجريبيات بالإدارة، وتحت اشراف مدير عام الادارة ويتم التحويل طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤.

وحددت مديرية التعليم بالجيزة ضوابط النقـل بالبدل مع طلاب فى مدارس أخرى وهي كالتالي:-

- من له اخوه بالمدرسة

- ومن ليس له اخوه بالمدرسة " القرب من المسكن يتم التنفيذ بكل دقة .