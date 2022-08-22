شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج تدريبي للطلاب ذوي الهمم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، فعاليات إطلاق معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فوجًا خاصًا بمقر المعهد للطلاب ذوي الهمم؛ بعنوان "ذوى الهمم من الجامعات والمعاهد العليا المصرية" وتحت شعار مبدعون باختلاف"، بحضور الدكتور كريم همام مدير المعهد، والفنان القدير محمد صبحي، بمشاركة 140 طالبًا وطالبة، وذلك بمقر معهد إعداد القادة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية تقديم الرعاية والدعم للطلاب ذوي الهمم وتنظيم الأنشطة والفعاليات والندوات وورش العمل التي من شأنها تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وإكساب الطلاب المهارات القيادية العامة ورفع كفاءتهم القيادية وصقل مهاراتهم، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف الحديثة في بناء الدولة والإدارة والقيادة والتخطيط الفعال عن طريق تقديم مادة تدريبية كاملة تشمل مهارات التدريب والمناقشات والعرض، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأبنائه من ذوي الهمم وتوجيهاته المستمرة بتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد الفنان محمد صبحي حرصه على المشاركة مع أبنائه في فعاليات الفوج، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الهمم لافتًا إلى أن الفترة الحالية تعُد هي أكثر فترة تشهد اهتمامًا بهؤلاء الشباب المُتميزين، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم لذوي الهمم وتوفير "حياة كريمة" لهم، ورحب سيادته باستقبال الطلاب المُتميزين المشاركين في الدورة على مسرحه الخاص، لاكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وفي هذا الشأن، رحب الوزير بمبادرة الفنان القدير محمد صبحي وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم لهؤلاء الطلاب.

وأشار الدكتور كريم همام إلى أن الهدف من إطلاق الفوج هو تأصيل فكرة الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم من خلال تقديم برنامج تثقيفي وتوعوي للتعريف بحقوقهم، والاهتمام بالتأهيل النفسي لهم، إلى جانب الاهتمام بعرض فرص العمل المُتاحة والتي تتناسب مع قدراتهم المختلفة، مشيرًا إلى أنه روعي في إعداد البرنامج التنوع في تقديم المادة العلمية من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذا الفوج.

وقدم الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، عرضًا تقديميًا حول الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من ذوي الهمم، لتيسير كافة الإجراءات التي تواجههم خلال دراستهم وعملهم بالجامعة.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول استقبال وتسكين وفود الجامعات من طلاب ذوي الهمم، وعقد اجتماعًا مع السادة المُشرفين المُرافقين للطلاب، ويشارك الطلاب في العديد من الأنشطة المتنوعة (رياضية – ثقافية – فنية - ألعاب فردية وغيرها) بمشاركة جميع الطلاب بالفوج، وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بعقد محاضرة بعنوان "احتياجات ذوي الهمم من منظور مُجتمعي"، ومحاضرة بعنوان "السلوكيات غير السوية ومُحاربة الأفكار المُتطرفة"، كما سيتم عقد 5 ورش عمل عن "مهارات إعداد القائد العام"، وتبدأ فعاليات اليوم الثالث بعقد محاضرة بعنوان "الدين والحياة" وستُعقد ندوة موسعة يُدير الحوار بها بعض الطلاب المتميزين لعرض قصص نجاحهم وبطولاتهم، ومناقشة العديد من المبادرات لعرضها على معالي الوزير وتطبيق المتميز من هذه المبادرات على ارض الواقع، وسيشارك طلاب الفوج في عدد من الأنشطة المتنوعة ثم سيتم عقد حفل الختام وتوزيع شهادات التقدير.



جانب من جلسة معهد إعداد القادة



وزير التعليم العالى