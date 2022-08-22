شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: مناقصة عالمية لتنفيذ مجمع التدوير و1سبتمبر إعلان نتائج الدراسة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن الاستعداد لطرح مناقصة عالمية خلال أيام، للبدء فى تنفيذ مجمع متكامل لإعادة تدوير المخلفات فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، بتكلفة 126 مليون دولار ممولة من البنك الدولى، كما سيتم إعلان نتائج الدراسات الفنية المرتبطة بمراحل المشروع والأثر البيئى له أول سبتمبر بأحد فنادق القاهرة بالمعادى، بعد أن تم الانتهاء من جميع الدراسات الفنية وتحديد معدلات التدويرالمطلوبة، لاستيعاب جميع المخلفات المتولدة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لها.

وأضاف "أبو سنة" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المناقصة تستهدف جذب كيانات محلية وأجنبية، لإنشاء المجمع والمشاركة فى إدارته، حيث إن المنظومة الجديدة تعتمد على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وكذلك إنشاء مصانع إعادة التدوير، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، للحد من دفن المخلفات ورفع نسب التدوير ومنع حرقها لخفض معدلات التلوث.

وأكد أبو سنة أن المشروع يعد أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى مدينة العاشر من رمضان وممول من البنك الدولي وتحت إشراف البيئة والتنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، باستخدام أعلى التكنولوجيا على مساحة 1226 فدان، للتخلص الآمن من المخلفات الصناعية والطبية والبلدية والهدم والبناء، ويبعد حوالى 5 كيلو عن المنطقة السكانية ، حيث يتم تخصيص مساحة 100 فدان لمخلفات هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة مثل الشروق والعبور والقاهرة الجديدة وبدر والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

وأكدت مصادر فى وزارة البيئة، أنه يسعى مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان للتخلص النهائى من مرفوضات المعالجة النهائية لمخلفات محافظتى القاهرة والقليوبية، كما يضم المشروع 16 فدان لإنشاء محطة معالجة للمخلفات الطبية لمحافظة القاهرة والقليوبية، ويضم أيضا حوالى 23 فدان مخلفات الهدم والبناء ، وحوالى 446 فدان لدفن مخلفات الهدم والبناء و المخلفات البلدية الصلبة لمحافظة القاهرة، اضافة الى مساحة 212 فدان محطات معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالكمر وإعادة التدوير لمحافظة القاهرة،و انشاء مدافن صحية على مساحة 100 فدان مخلفات الهدم والبناء لهيئة المجتمعات العمرانية ، حوالي 76 فدان لإنشاء محطة معالجة للمخلفات الصناعية .

وخلال مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، سيتم تخصيص حوالي 227 فدان كمدافن للمخلفات البلدية الصلبة والهدم والبناء بمحافظة القليوبية، ‏كما خصص مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان حوالي 106 فدان لإعادة تدوير وكمر المخلفات الصلبة البلدية والهدم والبناء بمحافظة القليوبية .

جدير بالذكر أن الدولة تخطط ضمن منظومة المخلفات الجديدة لتنفيذ وتطوير 31 مصنع معالجة وتدوير، وتم الانتهاء من إنشاء 8 منها، وجار تأسيس ورفع كفاءة 23 أخرى، ومن المقرر تطوير 4 محطات لفرز المخلفات لمحافظة جنوب سيناء، كما شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، فى المشاركة فى قضية المخلفات، والمساهمة فى استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.