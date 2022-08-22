شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح اليوم لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم الإثنين، اللقاء الفكري "التسامح ومواجهة العنف: من المبدأ الي التطبيق"، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمشاركة نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من مختلف المجالات؛ علماء الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.