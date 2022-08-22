شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة بعد بدء التقديم للمشروعات الخضراء: دليل جدية التعامل مع البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى المحافظات، يأتى فى إطار الاستعدادات الحالية لرئاسة واستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، COP27 الذى سيقام فى نوفمبر المقبل 2022 بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجهود تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مشيرًا إلى أن هذه المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرة، تهدف إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً، تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج ، وتحقيق اهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع ، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً ، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة ، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة ، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى .

يذكر أن المبادرة التى فُتح باب التقديم فيها على الموقع الإلكترونى http://Www.sgg.eg من 21 أغسطس الجارى ويستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل تأتى تنفيذًا لقرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت إشراف د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وبرئاسة د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة ، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة.



