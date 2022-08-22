شكرا لقرائتكم خبر عن 14 حاجة لازم تعملها وانت فى السوبر ماركت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- قراءة تاريخ الصلاحية لأى منتج تشتريه، واشترى الأحدث من بينها دائما.
2- تأكد من وجود البيانات الكاملة الواضحة على العبوات وهى : اسم السلعة- الوزن الصافى- تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية - اسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية - اسم المعبأ وبلد المنشأ للسلعة فى حال الاستيراد.
3- لا تشترى أى عبوة منفوخة أو منبعجة أو بها شرخ أو غير محكمة القفل .
4- بالنسبة للحبوب والبقول افحصها وتأكد من تماسك الحبة وخلوها من الثقوب.
5- بالنسبة للمعجنات يجب التأكد من عدم وجود علامات التعفن والتأكد من تاريخ الصلاحیة.
6- بالنسبة إلى الخضراوات والفواكه، يجب التأكد من عدم وجود كدمات أو فطريات أو حشرات إلى جانب النظافة والرائحة الطبیعیة.
7- بالنسبة للألبان والبيض يجب التأكد من تاريخ الصلاحية والتأكد من نظافة البیض وخلوه من الشروخ.
8- اجعل المجمدات آخر مشترياتك ونقلها بسرعة لمنزلك، يجب عدم شراء لحوم انتهت مدة صلاحية تخزينها.
9- تجنب اللحم ذو اللون البني الداكن أو لونه غير الطبيعي أو ذو الرائحة النفاذة.
10- التأكد من عدم وجود سوائل مدممة ومجمدة داخل الأكياس ( للتأكد من أنها لم يسبق فكها وإعادة تجميدها).
11- الابتعاد عن اللحم الجاف أو الطري والانتباه إلى القوام المناسب.
12- تجنب شراء أي لحم تعرض الكيس الخارجي المخزن داخله للقطع أو التلف، حيث تزداد فرصة تعرض اللحم للهواء والبكتيريا الضارة.
13- افصل اللحوم النيئة من الدواجن والمأكولات البحرية عن بقية الأطعمة في عربة التسوق وعند الخروج قم بوضعها في أكياس بلاستيكية مستقلة لمنع تسرب عصارتها إلى الأطعمة الأخرى.
14- عند شراء سلع غذائية معبأة أو مغلفة يجب إتلاف العبوة بعد الانتهاء من استهلاك ما بها ضمانا لعدم استخدامها مرة أخرى.