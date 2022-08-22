مشروع قانون يحرم أسماء (الخالق والقدوس).. و10 أسماء للبنات تعرض الآباء للحبس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث طلب مشروع القانون على تغليط العقوبة حول قضية الأسما المركبة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، للحد من انتشار الأسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

ووضح الجاهل في تصريحات صحفية، أنه يجب مراعاة تجنب تسمية عدد من الأسماء المحرمة دينيًا عند اختيار أسماء ابنائنا، لافتًا إلى أن منها الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك كما تُحرم الأسماء التي لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أنه لا يجب التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ويحرم التسمية بأسماء الشياطين، مثل إبليس، خنزب، كذلك عدد من أسماء البنات مثل: "راما، لارا، مايا، ريناد، لمار، ريماس، يارا، وجد، وتين، هنوف".