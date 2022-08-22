بعد مرور شهر.. أين وصلت إزالات البراجيل ونسب أعمال محور 26 يوليو؟ (صور حديثة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل الحكومة، تنفيذ مشروع إنشاء محور 26 يوليو الجديد وربطه بالطريق الدائري في منطقتي البراجيل وعزبة مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتسارع الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، في الانتهاء من أعمال الإزالات الجارية في منطقة البراجيل وتعويض الأهالي القاطنين هناك، وذلك بعد الانتهاء من إزالات عزبة مطار إمبابة بالكامل.

وخصصت الأجهزة المعنية بالدولة، 30 ألف جنيه قيمة التعويض للغرفة الواحدة في العقار المزال، و1500 جنيه لمتر المحل، أو المتر التجاري.

وبدأت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة يوم السبت 16 يوليو الماضي، في أول أعمال إزالات العقارات المتعارضة مع مسار محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بجوار كوبري البراجيل وبالتحديد في (عزبة خيزة).

وقال اللواء تامر أبوالنجا، مدير المشروعات والتعويضات بمحافظة الجيزة، إن أعمال الإزالات بدأت بإزالة أحد البيوت من ناحية المطار، بعد صرف كل التعويضات اللازمة والمقررة للمواطنين القاطنين في هذا العقار.

وأشار في تصريح لمصراوي، إلى أن عدد العقارات المقرر إزالتها في منطقة البراجيل يبلغ نحو 119 عقارًا من الجانبين، على أن يكون عرض المحور 62 مترا، بدءا من الدائري وحتى كوبري البراجيل -(محطة بشتيل المحطة).

ورصدت عدسة "الخليج 365" أحدث الصور لأعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد وحجم الإزالات الجارية في منطقة البراجيل، وكيف تغيرت معالم المنطقة هناك.