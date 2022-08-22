حدث ليلاً| إجراء جديد بشأن تظلمات الثانوية العامة.. والقبض على متهمين ألقوا الحجارة على حافلة مشجعي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

إجراء جديد من التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة (صور)

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير عملية التظلمات للدور الأول 2021/2022، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

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سقطت عليهن قطع رخام في الحرم.. "الهجرة" تتابع الحالة الصحية لأسرة مصرية بالسعودية

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، أبلغت الوزارة المجمعة بوقوع حادث لأسرة مصرية، إثر سقوط رخام في ساحة الحرم المكي بسبب العواصف والأمطار، لمتابعة تفاصيل الحادثة والوقوف على حجم الإصابات التي لحقت بالأسرة المصرية.

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مدبولي يؤكد ضرورة إنجاح "الطيران منخفض التكاليف" لزيادة السياحة الوافدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلا من الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لاستعراض ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، لاسيما تشغيل الطيران منخفض التكاليف.

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القبض على 5 متهمين ألقوا الحجارة على حافلة مشجعي الأهلي

ألقت الأجهزة الأمنية، الأحد، القبض على خمسة أشخاص ألقوا الحجارة على أتوبيس مشجعى النادي الأهلي.

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ترقية 86 قاضيًا بـ "النقض".. تفاصيل الجزء الأول من الحركة القضائية 2022\2023

حصل "الخليج 365" على النص الكامل للجزء الأول من الحركة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى لعام 2022/ 2023.

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كييف: صد هجمات روسية في شرق وجنوب أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء الأحد عن صد محاولات تقدم روسية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد باتجاه مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وأفديفكا.

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البيت الأبيض: بايدن ناقش مع قادة أوروبا دعم أوكرانيا والاتفاق النووي الإيراني

أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالاً هاتفيًا رباعيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

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الجفاف في أوروبا يكشف عن كنوز كانت مغمورة بالمياه

تعاني أوروبا من أسابيع من الجفاف، حيث أدت موجات الحر المتواصلة إلى حدوث وفيات وعمليات إجلاء للسكان.

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استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون استمرار التحقيقات مع ترامب

كشف استطلاع حديث، اليوم الأحد، أن أغلبية المصوتين الأمريكيين يؤيدون استمرار التحقيقات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول وحملة الضغط لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة في 2020.

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استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

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الجزائر: اعتقال 13 شخصًا مشتبه بتورطهم في حرائق الغابات

أعلن مسؤول أمني في الجزائر الأحد، اعتقال 13 شخصًا مشتبه بتورطهم في حرائق الغابات التي مست مناطق متفرقة من البلاد وخلفت نحو 40 قتيلا على الأقل.

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