بعد اعتماد الضوابط.. ننشر أسعار عمرة المولد النبوي وموعد أولى الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت شركات السياحة الدينية العاملة في "الحج والعمرة" عن توقعاتها بشأن أسعار عمرة المولد النبوي لعام 1444 هجرية، بعد اعتماد وزير السياحة الضوابط المنظمة للموسم.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء شركات السياحة، 21 أغسطس ولمدة شهر، توثيق عقود العمرة الخاصة بكل شركة مع الوكالات السعودية استعدادا لموسم العمرة الجديد والذي تنطلق رحلاته بدءًا من أول أكتوبر المقبل.

وتوقع أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي من 25 ألف جنيه مؤقتا مع احتمالية زيادة هذا السعر خلال الأيام المقبلة، كون عدد التأشيرات هي التي تحدد الأسعار حاليا.

وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية لمصراوي، أن أسعار عمرة المولد النبوي تتوقف على عدد التأشيرات المتاحة خلال الموسم الجديد، كون الضوابط تشمل رسوما إضافية تمثل عبئ على الشركات بالإضافة إلى فارق سعر الريال.

واستعرض البكري الأسعار المتوقعة حسب عدد التأشيرات المتوقع تحديدها للموسم:

- حال تخصيص 120 ألف تأشيرة للموسم، ستبدأ الأسعار من 35 ألف جنيه لبرنامج العمرة الواحد.

- حال تخصيص 300 ألف تأشيرة ستبدأ الأسعار من 30 ألف جنيه.

- حال تخصيص 500 ألف تأشيرة، ستبدأ الأسعار من 25 ألف جنيه.

من ناحيته، توقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، بدء أسعار برامج عمرة المولد النبوي للموسم الجديد، للبرنامج الاقتصادي من 25 ألف جنيه شاملة تذاكر "الطيران" ذهاب وعودة.

وأوضح "سلطان" لمصراوي، أن المشكلة ليست في الأسعار، لكنها تكمن في الشركات التي لن تستطيع المنافسة في ظل استمرار الافتراضي والـB2C وانتشار تأشيرات السياحة والزيارة بشكل كبير.

وتابع سلطان: لدينا رسوم بوابة وعمولات منصة وتأمين وساعة ذكية وضرائب ومصروفات تشغيل ليست موجودة في التأشيرات الأخرى.

وأشار إلى أن حل هذه المشكلات يتضمن، تطبيق قانون بوابة العمرة، والتنسيق مع أجهزة الدولة والموانئ، وعمل إعلان من خلال غرفة شركات السياحة لإظهار دور الشركات في العمرة، وعدم الانسياق السماسرة والصفحات والمكاتب غير المرخصة، وزيادة عدد تأشيرات العمرة، منعا للمتاجرة بالتأشيرة وعدم لجوء المواطنين إلى السماسرة.

وأكد سلطان، أن الأسعار تتحدد بناء على الكوتة التي تحصل عليها الشركات السياحية، ومتوقع أن تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل لـ 30 ألف جنيه حسب أعداد التأشيرات والوضع العام للبرنامج.

ويتوقع حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي هذا العام من 25 ألف جنيه وتصل لـ 30 ألف شاملة تذاكر الطيران، وذلك حسب عدد التأشيرات التي تحصل عليها الشركات السياحية.

ودعا "عنبي"، في تصريح لمصراوي، مجلس الوزراء ووزارة السياحة بتخصيص 500 ألف تأشيرة للموسم، من أجل حصول المعتمرين على خدمة جيدة وسعر رخيص.

وأكد أن التأخر تقليل عدد التأشيرات، يتسبب في ضياع مئات الملايين من الجنيهات على الدولة جراء قيام السماسرة والوسطاء بتنظيم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة، خصوصا وأن المملكة تمنح تأشيرة العمرة إلكترونيا لأي مواطن دون اشتراط أن يتم تنظيمها من قبل شركة سياحة.

واعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، يوم 18 أغسطس 2022، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضع تلك الضوابط.

وبدأت غرفة شركات السياحة فور استلام الضوابط بإرسالها إلى كافة شركات السياحة لبدء الاستعداد للموسم الجديد طبقا لتلك الضوابط.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، بدأت موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة، مطلع شهر محرم الجاري لعام 1444هـ، الموافق 30/7/2022م.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدأت في استقبال طلبات إصدار تأشيرات العُمرة للقادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لعام 1444 هجرية، اعتبارًا من الخميس 15 ذي الحجة الماضي للعام 1443هـ، الموافق 14/7/2022م.