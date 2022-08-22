شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و815 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسعت الدولة اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/23 بنحو 355 مليارا و993 مليون جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 321 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34 مليار جنيه و692 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.8%.

وخصصت الدولة، دعم التأمين الصحى بقيمة مليار و815 مليون جنيه، وتشمل تلك المخصصات دعم التأمين الصحي على الطلاب ومخصص له 348 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 23 مليون طالب، ويضم أيضا دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة ومخصص له 93 مليون جنيه، لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 464 ألف امرأة معيلة، ودعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسی ومخصص له 210 ملايين جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 14 مليون طفل.