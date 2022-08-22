شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابى على فندق بالصومال لـ21 قتيلا و117 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الصومالى، الدكتور على حاجى، الأحد، إن الهجوم الإرهابى على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 117 آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، قام الوزير بجولة تفقدية إلى كافة المستشفيات التى استقبلت القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الإرهابى الذى شنته مليشيات الشباب المتطرفة.

وكان قائد الشرطة الوطنية قد أشار فى مؤتمر صحفى إلى أن القوات الأمنية ركزت أثناء تنفيذ العملية على سلامة المدنيين، كما أنها أنقذت 106 شخص بينهم أطفال ونساء من محيط الفندق.

ويعد هذا أكبر هجوم على مقديشو منذ انتخاب الرئيس الصومالى الجديد حسن شيخ محمود فى مايو.

وبدأ الهجوم الذى شنّته الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة بالأسلحة والقنابل على فندق "حياة" مساء الجمعة واستمر يومًا واحدًا، واحتجز على إثره العديد من الأشخاص داخل الفندق الشهير.

ويعتبر الفندق مكانًا مفضّلًا للقاءات المسؤولين الحكوميين وقد أصيب بأضرار فادحة وانهارت أقسام منه.