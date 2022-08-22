شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنهى صوم السيدة مريم العذراء اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم يوم 7 أغسطس الماضى، ومستمر لمدة 15 يوما، وينتهى اليوم الإثنين، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.

ويعتبر صيام فى فترة صوم السيدة مريم العذراء من الدرجة الثانية ومتاح فيه الأكل النباتى كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أى بدون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكار لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلىالسماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذى يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).