شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف، أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا أكبر في محاولات إنهاء الصراع واتهم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات، متابعا: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكى.

وأضاف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف: "الآن، لا أرى أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية"، مشيرا إلى أنه كلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي، موضحا أن الأمم المتحدة أصبحت غارقة في التسييس وهذا أضر بسلطتها ومنظماتها.

وتابع ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف : ليس لدينا أي اتصالات مع الوفود الغربية، ومن ناحية البروتوكول لا نرى ولا نتحدث بعضنا البعض.