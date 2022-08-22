"الغزل والنسيج" تتعهد بتبني مطالب عمال "شركة مصر" بكفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، إنها تتبنى مطالب أكثر من 7000 عاما بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق العمال المشروعة.

وبحسب بيان اتحاد عمال مصر اليوم الأحد، جاء ذلك خلال لقاء رئيس النقابة العامة مع أعضاء اللجنة النقابية بالشركة برئاسة أحمد الشرنوبي، وذلك بمقر النقابة العامة.

وقال عبدالفتاح إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن النقابة العامة تلقت مذكرة من اللجنة النقابية بشأن مطالب العمال وتمثلت في التالي:

- حل مشكلة صندوق التكافل بما يسمح بصرف جميع مستحقات العمال المتأخرة.

- ضمان قيام الصندوق بدوره في دعم العمال.

- التدخل لحل مشكلة عشرات العمال الذين قررت الإدارة إنهاء عقود عملهم قبل انتهاء العقود الرسمية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن سلاح النقابة العامة هو التفاوض والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف.

وأضاف إبراهيم، أن النقابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية تنفيذا لدورها الوطني في الدفاع عن مصالح العمال والاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، وجميعها أهداف تخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.