شومان: البعض يصر على كشف جهله وانتقاد إمام المسلمين لظهور كتاب بجواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، إن البعض يصر على كشف جهله فينتقد إمام المسلمين لمجرد ظهور كتاب لا يعرف محتواه.

يأتي ذلك بعد منشور خالد منتصر على صفحته معلقا على عودة شيخ الأزهر الخميس من رحلة فحوصات طبية في ألمانيا، والذي قال فيه: "أولا ألف حمد الله على سلامة شيخ الأزهر بعد عودته من رحلة علاج أو فحوصات في فرنسا، لكن عندي سؤال بسيط وبكل احترام، الكتاب الذي يقرأه فضيلة الإمام في الطائرة الأمريكية عنوانه (أفول الغرب)، اللي هو الغرب الكافر اللي لو أفل وغابت شمس حضارته مش حنلاقي قرص دوا ولا كمان طيارة نرجع فيها".

وقال شومان عبر صفحته في "فيسبوك"، الأحد: "بعضهم يصر على كشف جهله، فينتقد إمام المسلمين لمجرد ظهور كتاب إلى جواره في الطائرة، لا يعرف المنتقد محتواه".