رئيس تحرير الجمهورية: ملكية الوسيلة الإعلامية لا تحدد درجة المصداقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنَّ الإعلام سلاح وقوة يمكن استخدامها في البناء وتحقيق أهداف بعينها، مضيفًا أنه أحد مكونات الأجيال الجديدة من الحروب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، ببرنامج "المشهد" عبر قناة "تن": "لست ضد التنوع في الإعلام على الإطلاق، لكن يوجد هدف مهم جدا. الاستقرار جيد لكن الحفاظ على الاستقرار أهم".

وتابع: "أنا مع التنوع الرشيد وفق ضوابط ومعايير ومصلحة البلد، ونحن بصدد أزمات دولية ووطن يتقدم وبالتالي الاستهدافات تزيد وبالتالي يجب أن يكون لدينا قوة إعلامية رشيدة".

وأشار إلى أن الملكية العامة أو الخاصة للإعلام لا تحدد درجة المصداقية، فالمهنية والمحتوى هو من يقودنا إلى الناس.