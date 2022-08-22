مقتل عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قتل عنصران إجراميان وضبط 6 أخرون غقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد 8 عناصر إجرامية بنطاق محافظة الدقهلية جميعهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى عدة قضايا أبرزها (مخدرات – سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل) ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى واقعة قتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين على إثر إطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط بغرض سرقة المركب بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وضبط 6 أخرون وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – 5 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 ماتور لانش).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة اللنشات بالإكراه، كما أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.