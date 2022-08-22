شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 22/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 34: 3
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 6:53
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:40
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 8:00 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:48
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:31 م
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:50 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:46
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:19 م
وقت صلاة المغرب 6:17 م
وقت صلاة العشاء 7:36 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:37