شكرا لقرائتكم خبر عن برامج دراسية تواكب سوق العمل المحلى والدولى.. اعرف تفاصيل 12 جامعة أهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أسبوع تعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية التى ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2022/2023، وتبدأ فعاليات الأسبوع من الثلاثاء القادم الموافق 23/8/2022 ولمدة أسبوع من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
ويستهدف الأسبوع تعريف الطلاب وأولياء الأمور على البرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.
وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكترونى مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالي:
www.tansik.egypt.gov.eg