برامج دراسية تواكب سوق العمل المحلى والدولى.. اعرف تفاصيل 12 جامعة أهلية

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أسبوع تعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية التى ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2022/2023، وتبدأ فعاليات الأسبوع من الثلاثاء القادم الموافق 23/8/2022 ولمدة أسبوع من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ويستهدف الأسبوع تعريف الطلاب وأولياء الأمور على البرامج ‎الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

‎وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكترونى مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg