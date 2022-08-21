عبدالمنعم سعيد: الإعلام المصري أدى دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب وجماعة الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنَّ وظيفة الإعلام جزء من كيان سياسي محلي أو دولي، مضيفًا أن دول العالم كلها منذ بدأت في الكتابة بالأحرف، كان الأمر باستمرار عبارة عن نقل للمعرفة والمعلومات للجماهير.

وأضاف سعيد خلال لقائه مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، في برنامج "المشهد" عبر قناة "تن" أن الإعلام في مجمله عبارة عن أدوات كثيرة مثل الإذاعة، التليفزيون، الصحف الورقية، الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن المهم في الأمر هو المحتوى المقدم عبر تلك القنوات، وهو صناعة واقتصاد وأيضا رسالة توجه من طرف إلى آخر.

وأكد سعيد أن الإعلام المصري نفذ واجبا كبيرا جدا في معركة مواجهة الإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية والقوى المعادية بشكل عام للدولة المصرية، مضيفًا: "علينا أن نعرف أن لدينا إخفاق معين في التعامل مع عدد من القضايا مثل قضية تنظيم النسل أو إقناع الناس بأهمية النظافة أو أي قضية لها علاقة بالسلام في المنطقة".