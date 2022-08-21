بالصور.. برلمانيون وإعلاميون ووزراء في عقد قران مي كرم جبر وهيثم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

شهد عدد من رجال الدولة والبرلمانيين والوزراء والسياسيين عقد قران البرلمانية مي كرم جبر، وابنة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، في القاعة الذهبية بقصر محمد علي بالمنيل.

وعقد القران، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكان من بين الحضور، السيد القصير وزير الزراعة، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ووزير الشباب أشرف صبحي، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين، منهم أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد ميري، رئيس تحرير الأخبار.