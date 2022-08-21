بعد إعادة تشكيله.. "مستقبل وطن" بالإسكندرية يعقد اجتماعه التنظيمي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقد حزب مستقبل وطن في الإسكندرية اجتماعه التنظيمي الأول بعد إعادة تشكيل هيئة المكتب الجديد وضخ عدد كبير من الشباب والقيادات بجانب تجديد الثقة في عدد من القيادات التي أثبتت جدارتها وكفائتها الفترة الماضية.

حضر الاجتماع اللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم المركزي، والنائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في الإسكندرية.

وشارك النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بالحزب في الاجتماع التنظيمي بعد تجديد الثقة فيه بالتشكيل الجديد، مؤكدًا أن التغييرات استهدفت ضخ دماء جديدة لتطوير العمل الحزبي، والأداء التنظيمي للحزب في الإسكندرية، وتحقيق أهداف ورؤية الحزب لدعم ومساندة الدولة المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للانتقال للجمهورية الجديدة.

وقدم حمزة، الشكر لرئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والنائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول والأمين العام للحزب وزعيم الأغلبية والنائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب في الإسكندرية على تجديد الثقة فيه للمرة الثانية.