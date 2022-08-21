هالة زايد والأب يؤانس لحظي يشهدان إنشاء الفرع الأول لمستشفى "بامبينو جوزو" بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل الوزير اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، كل من الدكتورة هالة زايد عضو مجلس أمناء جمعية الأخوة الإنسانية وأحد المؤسسين، والمونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية والسكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس، لإتمام إجراءات استلام أرض مستشفى (بامبينو جيزو) للأمومة والطفولة، وبدء الأعمال الإنشائية، ليعد بذلك أول فرع خارج الفاتيكان لمستشفى الأطفال الأول والوحيد بالعالم في تخصص الأطفال والتشوهات الجينية.

وحضر الاجتماع بييرو لويجي رولاندو دوناتو، نائب رئيس المؤسسة رئيس الجالية الإيطالية بالقاهرة، والمستشار أمير رمزي، رئيس مؤسسة الراعي الصالح بمصر.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن مستشفى (بامبينو جيزو) سيقام عل مساحة 9800 متر مربع، في الصف الأول في المدينة الطبية وأمام المدينة الإعلامية، على شارع محمد بن زايد جنوب جنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح مركزًا للبحث العلمي ولعلاج الأمراض الوراثية والاهتمام بالأمومة قبل وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وذلك بفضل التواصل المستمر مع المستشفى الأم بالفاتيكان، والذي سيتكفل بإعداد وتدريب الكادر الطبي والتمريضي.

وأضافت أن مستشفى (البامبينو جيزو) التابعة للفاتيكان، من أكبر المراكز العلاجية والبحثية في مجال الطفولة والأمراض الوراثية والنادرة على مستوى أوروبا، وهي واحدة من المراكز القليلة التي تُجري جميع أنواع زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة لدى الأطفال.

وأشارت إلى أن خطوة إنشاء أول فرع للمستشفى بمصر، جاءت بعد سنوات من العمل الجاد لفريق من أطباء مستشفى (البامبينو جيزو) الإيطالية ومن المهندسين الإيطاليين والمصريين لتقديم مشروع متكامل يراعي كافة المقاييس العلمية الحديثة سواء في التصميمات أو في الأجهزة الطبية أو في إعداد الكادر الطبي والتمريضي والإداري مع مراعاة تقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين ومساعدة الأسر المحتاجة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالعمل التنموي تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وسيتم تنفيذ مشروع مستشفى البامبينو جيزو بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب ومؤسسة ديهاد وبالشراكة مع مؤسسة راعي مصر، حيث التقى السير مجدي يعقوب، البابا فرنسيسي بابا الفاتيكان، في شهر يوليو الماضي، بالفاتيكان لاتمام اتفاقية التعاون الطبي المشترك.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد والمونسينيور يوأنس جيد بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعمه مشروع مستشفى الأطفال (بامبينو جيزو) في مصر، في إطار حرصه على الاهتمام بالعمل التنموي تحت مظلة الجمهورية الجديدة، كما توجها بالشكر أيضًا للواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديمه كافة التسهيلات اللازمة لاتمام المشروع.

وصرح جيد، بعد توقيع العقود أن موافقة البابا فرنسيس على إنشاء أول مستشفى بالعالم يحمل اسم البامبينو جيزو خارج إيطاليا هو تأكيد للمكانة الخاصة التي يكنها قداسته لشعب مصر الذي استقبله ضيفا غاليا عام 2017 وللرئيس السيسي واعترافا دوليا بالنهضة غير المسبوقة التي تمر بها أرض الكنانة في كافة المجالات، وتم اختيار المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لكونها الأيقونة النموذجية للنهضة المصرية.

وتقوم مؤسسة الأخوة الإنسانية على وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بأبو ظبي في 4 فبراير 2019، وهي مؤسسة خيرية، غير هادفة للربح، تعمل على دعم المحتاجين ومساعدة الفقراء والمرضى ونشر ثقافة الأخوة والتعايش.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد زارت مستشفى (بامبينو جيزو) للأطفال في الفاتيكان، وتفقدت أقسام المستشفى المختلفة، خلال تواجدها في روما لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، في شهر أكتوبر عام 2020، حيث تم الاتفاق على إنشاء مستشفى خدمي مثيلة لها للأطفال في مصر.