بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أناب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأحد، لحضور مراسم الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين (حرب) و(كاسب) بقرية برويش بمركز العياط.

حضر جلسة الصلح بين العائلتين النواب: علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعصام هلال عضو مجلس الشيوخ ومحمد صلاح أبوهميلة ونادر صديق الخبيري وعماد الدرجلي وحازم عويان وحسام عاشور وخالد تامر طايع وعلاء ناجي

نقل نائب المحافظ تقدير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للعائلتين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة داعيًّا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة متمنيا ان تصبح محافظة الجيزة خاليه من الخصومات الثأرية في القريب العاجل