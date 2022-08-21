شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحرص على إعطاء كل طالب حقه بتظلمات الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير عملية التظلمات للدور الأول 2021/2022، بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر.

والتقى الوزير بعدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، للاطمئنان على دقة التصحيح َوضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.

وشدد الدكتور رضا حجازي، على حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أنه وجه بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور أثناء الاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت" ونموذج الإجابة.

واستكماًلا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على أولياء الأمور، اتخذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا باقتصار مقر التظلمات بالمدينة التعليمية بأكتوبر لمحافظات بني سويف والفيوم، على أن يتم تخصيص 4 مقرات أخرى للاطلاع بالقاهرة الكبرى وسيتم إخطار الطلاب بالمواعيد والأماكن المحددة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.