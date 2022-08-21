شكرا لقرائتكم خبر عن العامة لتجارة الجملة: انخفاض سعر الفراخ.. وكرتونة البيض بـ 58 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي إلى 72 جنيها يأتي بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين.

وأضاف عادل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين أضافت 5 سلع جديدة إلى قائمة السلع التموينية سيتم تطبيقها بداية من 1 سبتمبر مثل المربى والتونة بجودة عالية وسعر يقل عن السوق المحلي بنسبة 25%، لطرح المزيد من الاختيارات أمام المواطنين.

واختتم العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بالإشارة إلى أن سعر الفراخ وصل إلى 65 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية، بينما سجل سعر البيض 58 جنيها.