شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2022.. اعرف قائمة المعاهد المعتمدة لتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، القائمة الكاملة للمعاهد العليا المعتمدة من الوزارة، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الطلاب حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة، وفيما يلى القائمة الكاملة للمعاهد المعتمدة:

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

1ـ المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

وتضم (54) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد طيبة العالى للهندسة بالقاهرة

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الصفوة العالى للهندسة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع السادس من أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد الكندى العالى للهندسة ب6 أكتوبر

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة





2ـ المعاهد الخاصة العالية "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات:وتضم (72) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للحاسب الآلى بكينج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبى قير بالإسكندرية

معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير – محافظة البحيرة

معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد الكندى العالى للإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

معهد العجمى العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر- محافظة دمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد الدولى للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج

معهد أكتوبر العالى للاقتصاد

3ـ المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام:

وتضم (20) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

المعهد العالى للغات بمصر الجديدة

المعهد العالى للغات بـ6 أكتوبر

معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

معهد المدينة العالى للغات الدولية – بشبرا منت

المعهد الدولى للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

المعهد العالى للغات بالمنصورة

معهد المنيا العالى للغات

المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان

المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس

المعهد الدولى العالى للإعلام بمدينة الشروق

معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

4ـ المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

المعهد العالى للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم

المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث )

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة

معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم

المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير بالإسكندرية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

5ـ المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:

وتضم (17) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

6ـ المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض:

وتضم (5) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

المعهد الفنى للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

7ـ المعاهد الخاصة العالية الزراعية:

وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط

8ـ المعهد العالى للدراسات الإسلامية:

المعهد العالى للدراسات الإسلامية.

9ـ المعاهد الفنية المتوسطة:

المعهد الفنى الصناعى بالمطرية

المعهد الفنى الصناعى للبصريات

المعهد الفنى للفنادق بالمطرية

المعهد الفنى التجارى بالمطرية

المعهد الفنى الصناعى بشبرا

المعهد الفنى التجارى بشبرا

المعهد الفنى الصناعى بشارع بالصحافة

المعهد الفنى التجارى بالروضة

المعهد الفنى الصناعى لمواد البناء بحلوان

المعهد الفنى للرى والصرف والمساحة بالمطرية

المعهد الفنى الصناعى ببنها

المعهد الفنى التجارى ببنها

المعهد الفنى الصناعى بقويسنا

المعهد الفنى التجارى بقويسنا

المعهد الفنى التجارى بطنطا

المعهد الفنى الصناعى بالزقازيق

المعهد الفنى التجارى بالزقازيق

المعهد الفنى الصناعى بالمحلة الكبرى

المعهد الفنى التجارى بالمحلة الكبرى

المعهد الفنى التجارى بدمياط

المعهد الفنى التجارى بالمنصورة

المعهد الفنى التجارى بدمنهور

المعهد الفنى الصناعى بالإسكندرية

المعهد الفنى التجارى بالإسكندرية

المعهد الفنى للفنادق بالإسكندرية

المعهد الفنى الصناعى للمنشات البحرية ببورسعيد

المعهد الفنى الصناعى ببورسعيد

المعهد الفنى التجارى ببورسعيد

المعهد الفنى للسياحة و الفنادق ببورسعيد

المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد

المعهد الفنى التجارى بالعريش

المعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بأسيوط

المعهد الفنى التجارى بأسيوط

المعهد الفنى الصناعى بسوهاج

المعهد الفنى التجارى بسوهاج

المعهد الفنى الصناعى للالومنيوم بنجع حمادي

المعهد الفنى الصناعى بقنا

المعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بقنا

المعهد الفنى التجارى بقنا

المعهد الفنى للسياحة و الفنادق بقنا

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا

المعهد الفنى الصناعى لترميم الآثار بالأقصر

المعهد الفنى الصناعى بأسوان

المعهد الفنى التجارى بأسوان

المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل