شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس للعام الجامعى 2022- 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن شروط الالتحاق بأقسام الكلية للعام الجامعى 2022 - 2023، مشيرة إلى أن الأولوية للمجموع الكلى.

وينشر ”الخليج 365” لطلاب التنسيق شروط أقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يلى وفق كل قسم على أن يكون شروط القبول والأولوية للمجموع الكلى لجميع الأقسام.

وواصل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق اليوم، تسجيل الرغبات سواء من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل تنسيق الجامعات .

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الإثنين الموافق 22/8/2022.