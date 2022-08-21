شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: خفض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة لـ72 جنيها للكيلو بدلا من 79 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة إلى 72 جنيهاً للكيلو بدلاً من 79 جنيهاً للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، لافتا إلى أنه تم تخفيض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة أكثر من مرة بداية من 90 جنيها للكيلو إلى 85 جنيها في عيد الأضحى المبارك، ثم إلى 79 جنيها، ثم حاليا 72 جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة .
وأضاف الوزير، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ، والسيارات المتنقلة ، وكذلك منافذ جمعيتي ، مشيراً إلى وجود مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.
وقال أحمد كمال –المتحدث الرسمي معاون الوزير، إنه يوجد تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية يصل إلى 25% ، من أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي، وأن المخزون الاستراتيجي من كل السلع يتجاوز الـ 6 أشهر.