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وزير التموين: خفض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة لـ72 جنيها للكيلو بدلا من 79

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة إلى ‏‏72 جنيهاً للكيلو بدلاً من 79 جنيهاً للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، لافتا إلى أنه تم تخفيض أسعار اللحوم البرازيلية  المجمدة ‏أكثر من مرة  بداية من  90 جنيها للكيلو  إلى 85 جنيها في عيد الأضحى ‏المبارك، ثم إلى 79 جنيها، ثم حاليا 72 جنيه لتخفيف العبء عن ‏المواطنين.

 

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة .

 

وأضاف الوزير، أنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ، ‏والسيارات المتنقلة ، وكذلك منافذ جمعيتي ، مشيراً إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.

 

وقال أحمد كمال –المتحدث الرسمي ‏معاون الوزير، إنه يوجد ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية  يصل إلى 25% ، ‏من أكثر  من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي، وأن المخزون الاستراتيجي من كل السلع يتجاوز الـ ‏‏6 أشهر.‏

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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