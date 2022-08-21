شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: خفض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة لـ72 جنيها للكيلو بدلا من 79 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة إلى ‏‏72 جنيهاً للكيلو بدلاً من 79 جنيهاً للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، لافتا إلى أنه تم تخفيض أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة ‏أكثر من مرة بداية من 90 جنيها للكيلو إلى 85 جنيها في عيد الأضحى ‏المبارك، ثم إلى 79 جنيها، ثم حاليا 72 جنيه لتخفيف العبء عن ‏المواطنين.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة .

وأضاف الوزير، أنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ، ‏والسيارات المتنقلة ، وكذلك منافذ جمعيتي ، مشيراً إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.

وقال أحمد كمال –المتحدث الرسمي ‏معاون الوزير، إنه يوجد ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية يصل إلى 25% ، ‏من أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي، وأن المخزون الاستراتيجي من كل السلع يتجاوز الـ ‏‏6 أشهر.‏