شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى محمد عمر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى محمد عمر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، ونعى عدد كبير من الصحفيين الراحل، مؤكدين أنه برحيل عمر تفقد الصحافة واحدا من فرسانها.

وكتب الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" لا اله الا الله، الصديق العزيز محمد عمر مدير تحرير أخبار اليوم فى ذمة الله، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهم الأسرة والزملاء الصبر والسلوان".