شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد لكرة القدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا لكرة القدم، التي تُقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

بدأ الافتتاح بطابور عرض لدخول الجامعات المُشاركة في بطولة كأس مصر للجامعات المعاهد، وأتبعه تقديم بعض العروض الرياضية والفنية، ثم انطلقت فعاليات البطولة.

وفي كلمته، أكد الوزير حرصه على افتتاح بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد ومشاركة الطلاب لحظة انطلاق فعاليات البطولة، موضحا، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تهدف إلى حصول الخريج على شهادة فقط، ولكن تهدف للحصول على خريج متميز علميًا وبدنيًا وثقافيًا، وأن يكونوا قادرين على المُساهمة في إحداث تأثيرات عميقة داخل المجتمع والمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة لبناء "الجمهورية الجديدة".

ورحب د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بالدكتور أيمن عاشور وتمنى له دوام التوفيق والنجاح في منصب وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، واستكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دعم البطولات والأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات الشباب وقدراتهم واكتشاف مواهبهم والارتقاء بها.

ومن جانبه، قدم د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنيًا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا على أهمية ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية الي تلعب دورًا كبيرًا في بناء الإنسان واستغلال طاقاتهم ومهاراتهم بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر، أن البطولة تُقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 15 جامعة مصرية وهى (جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، جامعة الزقازيق، جامعة السويس، جامعة الفيوم، جامعة المنصورة، جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة بني سويف، جامعة سوهاج، جامعة طنطا، جامعة قناة السويس، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة السادات، التعليم العالي) بمشاركة 288 طالبًا.

شهد افتتاح البطولة د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ود. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأ. أحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد الرياضي للجامعات والوكيل الدائم للوزارة، ولفيف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وممثلي وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.