771 ألف عامل مصري.. سؤال برلماني بشأن تداعيات قرار الكويت إنهاء خدمات الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم زكي عباس، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة، بشأن تداعيات قرار السلطات الكويتية إنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية بها.

وقال النائب، في سؤاله: أعلنت وزيرة البلدية في الكويت خطة لتوطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ3 مراحل زمنية.

وأوضح عباس أن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيها المصريون، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرًا كون المصريين هناك يقدرون بالآلاف، ويعملون في جميع المهن المعروفة؛ بمَن فيهم العاملون في البلدية وموظفو شؤون إدارية ومحاسبون قانونيون ومستشارون وعمال وفنيون ومعماريون؛ وغيرها من المهن الأخرى.

ونوه النائب بأن خطة "تكويت" الوظائف في الكويت، والاستغناء عن خدمات الوافدين، ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية بها، والتي تعد الأكبر في الأراضي الكويتية.

وتابع عضو مجلس النواب، وفقًا لبيانات حكومية، يبلغ عدد المصريين الموجودين بدولة الكويت نحو 771 ألف مصري، كما سيشكل هذا القرار تأثيرًا بلا أدنى شك على أوضاعنا الاقتصادية في ما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك.

وتساءل عباس: هل لدينا دراسة حول تأثير قرار الكويت بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية؟ وكيف نستوعب العمالة المحتمل عودتها إلى مصر؟ وما تداعياته على اقتصادنا القائم على تحويلات العاملين بالخارج؟ كل ذلك يتطلب الاستعداد مبكرًا حتى لا نتفاجأ بتأثير هذه القرارات علينا على المدى القريب.