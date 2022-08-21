قرية دون بطالة.. مبادرة برلمانية جديدة للتوظيف بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أطلق النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب وأمين حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، "مبادرة قرية دون بطالة" خلال يومي ٢١ و٢٢ من أغسطس الجاري، والتي يتبناها مجمع عمال مصر الخدمي للصناعة، لشباب محافظة المنيا.

وقال حتة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن ملتقى التوظيف أو مبادرة قرية دون بطالة تستهدف مساعدة الدولة في توظيف الشباب؛ وهو دور اجتماعي مهم للنواب، ويأتي في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لمساعدة أبناء المحافظة الذين يبحثون عن فرص عمل على إيجاد فرص عمل مناسبة وقريبة وتتناسب مع ظروف كل شاب.

وأشار النائب إلى أن مبادرة قرية دون بطالة مستمرة ودائمة لتوفير فرص عمل للشباب بقريتهم؛ خصوصًا في ظل الظروف التي يمر بها العالم وتؤثر على مصر بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأوضح حتة أن الدولة تقوم بدور كبير في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، مع زيادة فرص العمل مع انتشار المشروعات القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي استوعبت ملايين العمال؛ إلا أن المسؤولية الاجتماعية لبعض النواب توجب الإسهام ومساعدة الدولة في إيجاد فرص عمل للشباب؛ خصوصًا أنه يدخل سوق العمل سنويًّا مليون مصري يحتاجون إلى العمل.

وأضاف النائب أن الملتقى التوظيفي بالمنيا يستمر يومَين لمساعدة شباب محافظة المنيا وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالتعاون مع مجمع عمال مصر الخدمي للصناعة؛ حيث سيتم طرح 900 فرصة عمل للشباب بالمؤهلات للشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والمؤهلات العليا؛ للعمل بمشروعات مجمع عمال مصر الصناعي في مجالات صناعية مختلفة ومرتبات تبدأ من ٣٥٠٠ ونسبة أرباح "عقود عمل" تتضمن زيادة سنوية، وتوفير سكن ومواصلات وتأمين طبي دائم وتأمين اجتماعي.