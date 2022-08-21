للتخفيف على المواطنين.. "التموين": تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا اليوم الأحد، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 72 جنيهاً للكيلوجرام بدلاً من 79 جنيهاً للكيلوجرام.
وأكد التقرير الوارد أن الشركة خفضت أسعار اللحوم البرازيلي أكثر من مرة، من 90 جنيهًا إلى 85 جنيهًا في عيد الأضحى المبارك، وإلى 79 جنيهًا، ثم 72 جنيهًا؛ لتخفيف العبء على المواطنين.
ونوه التقرير بأنه يتم ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي، مشيرًا إلى وجود مخزون استراتيجي من تلك اللحوم ومن اللحوم الطازجة.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، إن تخفيض أسعار اللحوم، والتخفيضات الموجودة بالسلع بالمجمعات الاستهلاكية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيراً إلى وجود تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات يصل إلى 25%، مؤكداً وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى الـ6 أشهر.