للتخفيف على المواطنين.. "التموين": تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرًا اليوم الأحد، من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، بشأن تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى ‏‏72 جنيهاً للكيلوجرام بدلاً من 79 جنيهاً للكيلوجرام.

وأكد التقرير ‏الوارد أن الشركة خفضت أسعار اللحوم البرازيلي ‏أكثر من مرة، من 90 جنيهًا إلى 85 جنيهًا في عيد الأضحى ‏المبارك، وإلى 79 جنيهًا، ثم 72 جنيهًا؛ لتخفيف العبء على ‏المواطنين.

ونوه التقرير بأنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، ‏والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي، مشيرًا إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم ومن اللحوم الطازجة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، ‏معاون الوزير، إن تخفيض أسعار اللحوم، والتخفيضات ‏الموجودة بالسلع بالمجمعات الاستهلاكية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيراً إلى وجود ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات يصل إلى 25%، ‏مؤكداً وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي.

‏وأكد المتحدث الرسمي للوزارة وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى الـ‏‏6 أشهر.‏