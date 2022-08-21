"الزراعة": الانتهاء من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمزارعي النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للنخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمزارعي النخيل في عدد من المحافظات، خلال الأسبوع الماضي؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الدور الإرشادي لتوعية المزارعين على مستوى الجمهورية، لتنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاجية ودعم المزارعين.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل، إن المعمل من خلال فروعه المختلفة نظَّم خلال هذا الأسبوع عددًا من الأنشطة التوعوية والإرشادية المتنوعة في عدد من المناطق بمحافظات: المنيا، الشرقية، مطروح، أسوان، شملت ندوات وورش عمل، وأيام حقل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المزارعين بهذه المناطق، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور حمدي جامع، فضلًا عن مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وأضاف مدير المعمل أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية، بعنوان: الرؤية المستقبلية للتقنية الحيوية لنخيل البلح؛ بهدف بحث خطط النهوض بزراعة نخيل البلح في مصر؛ خصوصًا في مشروعات الاستصلاح الجديدة، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية المختلفة والمهتمين بقطاع النخيل؛ خصوصًا زراعة الأنسجة وطلاب كليات الزراعة بالجامعات المختلفة، لافتًا إلى أن ورشة العمل تناولت الوضع الحالي لزراعة النخيل وخطة الدولة للتوسع في زراعة النخيل؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي بزراعة 5 ملايين نخلة متميزة في الوادي الجديد وأسوان.

وتابع جاد الله بأن أنشطة المعمل وفروعه المختلفة هذا الأسبوع شملت تنفيذ يوم حقلي بمركز مطاي بمحافظة المنيا، بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح، حيث تم التركيز على عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التي تجري على نخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول، لافتًا إلى أن فرع المعمل بمحافظة الشرقية نظم أيضًا يومًا حقليًّا إرشاديًّا بمنطقة فاقوس؛ بهدف استعراض بعض الظواهر الفسيولوجية والمرضية التي تصيب نخيل البلح في هذا التوقيت من العام.

ونوه مدير المعمل بأن فرع المعمل بمحافظة المنيا نفَّذ أيضًا يومًا حقليًّا بإحدى المزارع بمركز أبو قرقاص بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا وبحضور عدد من مزارعي النخيل، والمهتمين بزراعة نخيل البلح؛ حيث تم استعراض عمليات تكييس السوباطات والاستعداد لجمع الثمار لنخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وقال مدير المعمل إن فرع المعمل بمحافظة أسوان نفذ أيضًا ندوة إرشادية بمركز إدفو، لتوعية المزارعين حول أهمية المقننات المائية لنخيل التمر وتأثيرها على الإنتاج وطرق الجمع والحصاد وتخزين الثمار بالطرق العلمية الصحيحة، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، ونفذ فرع المعمل بسيوة يومًا حقليًّا في إحدى المزارع، لتوعية المزارعين بأهمية عملية التكييس، وكيفية اختيار الموعد المناسب لإجراء عملية التكييس والألوان المختلفة في الأكياس ودور كل لون وكيفية إجرائها، بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح.

وأشار جاد الله إلى أنه تم من خلال فريق من المعمل تفقد مزارع النخيل بمنطقة المغرة، لفحص هذه المزارع والتأكد من خلوها من سوسة النخيل الحمراء واستئصال أية إصابة قد تكون موجودة للحفاظ على هذه المنطقة وجعلها خالية من سوسة النخيل الحمراء، فضلًا عن إعطاء المزارعين التوصيات وطرق الوقاية والعلاج اللازمة للحفاظ على مزارعهم.