انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل- 2" بقاعدة محمد نجيب العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "هرقل-2" في مصر، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، وبمشاركة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب، وتستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية .

وألقى اللواء أ.ح خالد أحمد شوقي، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، كلمة خلال مراسم الافتتاح؛ نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، معرباً عن تقديره لكل الدول المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة .

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد الجيد والتخطيط الراقي لكل إجراءات التدريب، ومشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب لترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة للصراعات المسلحة .

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني .

يأتي تدريب "هرقل-2" استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك؛ بما يسهم في تبادل الخبرات، باستخدام كل الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة .