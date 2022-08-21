استعدادات مكثفة داخل الكنائس للاحتفال بعيد العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الاثنين الذي يوافق 22 أغسطس، بعيد العذراء مريم، حيث يأتِ بعد فترة صوم استمرت 15 يومًا، وتُقيم القداسات وسط إجراءات احترازية مشددة.

وخلال العيد تضع الكنائس عدة شروط، لحضور القداس، وأبرزها الحجز المسبق قبل الحضور، للحد من التجمعات، واتباعًا للإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بارتداء الكمامات خلال الصلوات.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء، الأحد 7 أغسطس الماضي، وهو يُعد الأكثر قربًا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التي تحتلها السيدة العذراء في الكنيسة القبطية.