السجن المؤبد لـ3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، بمعاقبة كل من "أشرف.م"، "أحمد.ع"، "الحاج.ش" و"محمود.ع"، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بحيازة جوهري الهيروين والحشيش.

كما عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية دون تصريح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر وائل فراج.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20470 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 1468 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم الأول أحرز بقصد الإتجار جوهري "الهيروين والحشيش"، المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الإتجار مخدر MDMB 4en pianca، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث والرابع، تهم حيازة جوهري الهيروين والحشيش بغرض الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بقصد الإتجار مخدر MDMB 4en pianca، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، حال كونه غير مصرح له بحيازته، كما حازوا ذخائر "طلقات خرطوش" مما تستخدم على السلاح آنف البيان.