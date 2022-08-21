وزير العدل يشهد مراسم أداء اليمين القانونية للمعينين بهيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شهد وزير العدل المستشار عمر مروان، بديوان عام وزارة العدل، مراسم أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة، دفعة 2015، بحضور المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة.

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة لوزير العدل، توجه فيها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإصداره القرارات الجمهورية بتعيينهم.

كما هنأ وزير العدل، المعينين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم.