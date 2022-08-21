الحكم على 3 أشقاء بتهمة قتل شاب بمدينة نصر 20 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على كل من "مصطفى.م"، "السيد.م"، "إسلام.م" و"عاطف.ع"، في اتهامهم بإنهاء حياة شاب بمدينة نصر، إلى جلسة ٢٠ أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر وائل فراج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم قتلو المجني عليه "حامد.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "مسدسات"، وسلاحًا أبيض "سكين"، وقصدوا المكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن ظفروا بع حتى قام الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه أنف البيان.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أعمل سلاحه الأبيض بعنق المجني عليه حال تواجد المتهمان الثالث والرابع معهما على مسرح الجريمة يشدان من أزرهما فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثالث والرابع، أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "مسدس"، وأحرزوا بدون ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح سالف الذكر، كما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة حيازة سلاح ناري مششخن بدون ترخيص وذخائر مما تستخدم على السلاح.