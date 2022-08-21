4 طعنات بـ"مطواة".. "المعارضات" يجدد حبس شخص قتل آخر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل رجل خمسيني بسبب خلافات سابقة.

البداية عندما تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "محمد ش أ" في العقد الخامس من عمره، مصاب بـ4 طعنات نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفي وادعاء تعدي آخر ومقيم بقرية أبو غالب بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه واحد الأشخاص من عائلة أخري بسبب خلافات سابقة تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه طعنا بسلاح أبيض "مطواة" مما تسبب في إصابته ومن ثم مصرعه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.