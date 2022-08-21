استدرجوه وطعنوه واحتفظوا بهاتفه.. حبس 5 أشخاص متهمين بقتل شخص داخل سيارة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالهرم، بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب في الهرم.

وطلبت النيابة العامة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تبلغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص "ملك وقيادة أحدهم" وبحوزة أحدهم حقيبة يد بداخلها (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة - هاتف محمول "خاص بالمجني عليه").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين اثنين من المتهمين والمجني عليه، وعلى إثر ذلك قاما بالاستعانة بباقي المتهمين، واستدرجوا المجنى عليه داخل السيارة المضبوطة لمحل العثور وقاموا بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته واستوليا على حقيبة اليد المضبوطة والخاصة بالمجني عليه وبداخلها جهاز "تابلت" كما أرشدوا عن (السلاحين المستخدمين في ارتكاب الواقعة - جهاز "التابلت") فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.